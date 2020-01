Barcellona, l’arrivo di Dani Olmo può liberare Vidal: Inter spettatrice interessata

L’Inter rimane alla finestra per Arturo Vidal: il centrocampista cileno è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri, ma il Barcellona non sembra disposto a concedere sconti. Una mano, in tal senso, può arrivare da Dani Olmo: il talentuoso classe ’98 della Dinamo Zagabria, prodotto della cantera dei catalani, è pronto per fare ritorno alla casa madre, e il suo eventuale arrivo potrebbe convincere Valverde a privarsi dell’ex bianconero. Così scrive il Corriere dello Sport:

“Con Arthur ko a causa della pubalgia, Valverde ha detto chiaramente che Vidal gli serve e che non vuole perderlo. Le resistenze del tecnico potrebbero essere vinte con l’acquisto di Dani Olmo. Il nazionale spagnolo della Dinamo Zagabria, nonché prodotto della cantera del Barça, può prendere in rosa il posto di Vidal anche se rispetto al cileno ha caratteristiche leggermente diverse. Il presidente Bartomeu ha presentato un’offerta giudicata interessante anche se non pari all’ammontare della clausola rescissoria (40 milioni). Con la Dinamo c’è una trattativa e l’Inter è spettatrice interessata. Per il momento dalla società nerazzurra è partita la disponibilità a prendere Vidal in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni (in realtà sarebbe un diritto “mascherato” e verrebbe esercitato in estate tramite un gentleman agreement), ma se il Barça aprirà alla cessione, qualche passo in avanti anche dal punto di vista della proposta economica ci sarà perché Conte vuole a tutti i costi Arturo e la dirigenza, che fino a qualche settimana fa pensava ad altri profili e non al cileno, sembra volerlo accontentare. Per il momento non sono in programma missioni in Catalogna, ma la situazione è fluida“.