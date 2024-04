A ricordare alla squadra da Inzaghi del record sfumato ci ha pensato il fratello dell'ex tecnico bianconero, e nerazzurro. Sui social, Daniele Conte, ha postato la foto della vittoria storica del fratello Antonio quando era alla guida della formazione juventina. E sulla maglia e nel post la scritta è: "102 punti! C’è chi legge la storia.. e chi la scrive!", lo slogan utilizzato allora per festeggiare la vittoria. Il fratello dell'allenatore aggiunge anche: "It’s not for everyone..".