Danimarca qualificata ai Mondiali, Schmeichel: “Lo dedichiamo a Eriksen e Høgh”

Il portiere della Danimarca dedica la qualificazione ai Mondiali in Qatar ai due giocatori

Con la vittoria ottenuta contro l'Austria, la Danimarca ha staccato il biglietto per il Mondiale in Qatar. Il primo pensiero di Kasper Schmeichel è andato a due giocatori assenti: Christian Eriksen e Lars Høgh . "Abbiamo fatto qualcosa di grande insieme".

"E i nostri pensieri vanno a Christian Eriksen e Lars Høgh, che oggi non sono qui. Speriamo di rivederli molto presto. Questo è per voi ragazzi. Non vediamo l'ora di rivedervi. Vorremmo dedicare questo a Christian e Lars. Abbiamo parlato prima della partita che questo dovrebbe essere per loro".