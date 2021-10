Repubblica – Eriksen torna a giocare o no? Quando ci sarà la risposta sul futuro

La Repubblica oggi torna a parlare del futuro del giocatore dell'Inter in attesa dei nuovi controlli medici

La Repubblica torna a parlare del futuro di Christian Eriksen. Si attendono i prossimi controlli medici per capire se potrà tornare a giocare e se potrà farlo con la maglia dell’Inter. Come si legge sul quotidiano oggi, “tutti abbiamo ancora negli occhi quelle scene terribili e per fortuna risolte nel migliore dei modi, anche se forse Eriksen non giocherà più. È stato operato, è tornato a Milano, ora dovrà decidere insieme ai medici se tenere il defibrillatore sottocutaneo, che oggi gli impedisce di giocare in Italia ma non all’estero. A gennaio avremo una risposta”.