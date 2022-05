Darmian: “Era un trofeo importante per noi. Scudetto? Noi ci crediamo”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus

Al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus, Matteo Darmian ha commentato la gara ai microfoni di Canale 5. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Era un trofeo importante per noi, i tifosi e la società. Fin dal primo minuto abbiamo cercato di mettere in difficoltà la Juve. Dopo il vantaggio non siamo riusciti a gestire nel migliore dei modi. non abbiamo perso la lucidità dopo il 2-1 e siamo riusciti a ribaltare nuovamente. Stasera era importante portare a casa la vittoria, ci godiamo questa serata e poi ci tuffiamo nel campionato. Scudetto? Noi ci crediamo, dobbiamo vincere le ultime due partite e il Milan deve fare un passo falso. nel calcio non si sa mai".