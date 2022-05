Diretta LIVE, Juventus-Inter 0-0: ora o mai più, finale ad alta tensione all’Olimpico

Nella finale di Coppa Italia va in scena l'eterna sfida tra Juventus e Inter. Inzaghi contro Allegri, Lautaro contro Vlahovic, sfida ad alta tensione all'Olimpico

ROMA - Una cornice di pubblico fantastica per la finale di Coppa Italia che vedrà di fronte Juventus e Inter. Simone Inzaghi cambia qualcosa, spazio a qualche piccola rotazione nell'undici nerazzurro con Darmian che prende il posto di Dumfries mentre in difesa ci sarà D'Ambrosio al posto di Bastoni. Confermato il centrocampo con Barella-Brozovic-Calhanoglu, mentre Dzeko torna a far coppia con Lautaro Martinez in attacco.