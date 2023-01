Darmian-Inter, manca solo la firma: le cifre. Dzeko? Fumata bianca in primavera

"Manca solo da mettere nero su bianco per Darmian , ma l'accordo è già stato trovato". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sui rinnovi in casa Inter , con il club nerazzurro che sta proponendo a diversi elementi della rosa un prolungamento di contratto. Si legge sulla Rosea: "Beneficerà ancora degli sgravi fiscali per chi arriva dall'estero e così è stato più facile definire l'intesa: attualmente Matteo guadagna 3,2 milioni netti che al lordo per il club sono poco meno di 4.

Le cifre saranno leggermente ritoccate verso il basso. Più sostanzioso, anche perché non ha vantaggi sulle tasse, dovrà essere il taglio per Dzeko che si è meritato il prolungamento con le sue prestazioni. La fumata bianca per lui, che percepisce 5,5 milioni netti, è attesa in primavera. E De Vrij? Per l'olandese il biennale proposto per restare oltre il 30 giugno è sulle stesse cifre attuali ovvero 4 netti a stagione. Come Skriniar deve dare una risposta", conclude il quotidiano.