Darmian: “Hakimi per l’Inter è importante, lo sappiamo. Ho cercato di dare mio contributo”

All’esordio in maglia nerazzurra in una serata difficile, Matteo Darmian aveva il compito di sostituire Hakimi – che è risultato positivo al covid19 – e ha fatto del suo meglio. Alla fine della partita contro il Borussia ha parlato anche ai microfoni di Skysport e le sue parole sono state mandate in onda questa mattina:

«Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, con grande voglia e determinazione e si è visto fin dall’inizio. Poi però purtroppo parliamo di n pareggio e di una gara che lascia l’amaro in bocca. La notizia di Hakimi? Sappiamo quanto è importante per noi, ho cercato di dare il mio contributo come sempre. Mi ero preparato come se avessi dovuto giocare e penso sia stato emozionante perché la prima partita è stata in Champions. Mi aspettavo un risultato diverso. Non c’è tempo per rammaricarsi, abbiamo una gara importante già sabato. Dobbiamo lavorare e portare a casa i risultati».

(Fonte: SS24)