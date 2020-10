Darmian: “Scesi in campo con la giusta voglia, siamo rammaricati. Emozione? Esordire…”

Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV dopo l’esordio in CL: “Penso che abbiamo fatto una buona partita e che la prestazione da parte di tutti ci sia stata. Siamo scesi in campo con la giusta voglia, penso si sia visto fin da subito. Ci siamo trovati sotto di un gol purtroppo, ma siamo stati bravi a recuperarla. Siamo rammaricati per il risultato perché volevamo una vittoria, purtroppo è arrivato un pareggio. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e guardare avanti. Un po’ di emozione c’era, esordire con questa maglia a San Siro in CL è qualcosa di bello e emozionante. Una volta che l’arbitro ha fischiato ho cercato di dare il massimo, stavo bene. Sapevamo che il girone era tosto e equilibrato. In CL i punti pesano e sono molto importanti. Dobbiamo archiviare questa partita e pensare alla prossima, non abbiamo molto tempo per prepararla. Dobbiamo farci trovare in pronti, anche in campionato”.

(Inter TV)