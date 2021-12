Sky – Inter, Darmian ha lasciato il ritiro di Appiano: recuperano de Vrij e Ranocchia

L'Inter di Simone Inzaghi ha già messo alle spalle la sconfitta in Champions League patita al Bernabeu contro il Real Madrid

L'Inter di Simone Inzaghi ha già messo alle spalle la sconfitta in Champions League patita al Bernabeu contro il Real Madrid. D'altronde, in una stagione senza respiro, i nerazzurri si trovano già alla vigilia di un'importante gara di campionato. A San Siro, domani sera, arriva infatti il Cagliari di Walter Mazzarri, ex del match, alla ricerca disperata di punti salvezza. Vietato sbagliare, per provare a rosicchiare qualche punto in ottica scudetto.