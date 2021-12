ESCLUSIVA Paganin: “Viti? Ecco all’Inter dove lo vedrei. Barella? Per essere capitano…”

Una settimana di sensazioni contrastanti, in casa Inter. Abbagliati dalla splendida vittoria all'Olimpico contro la Roma, i tifosi nerazzurri sono tornati con i piedi saldi in terra in seguito alla sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid, lì dove 11 anni fa Mourinho e i suoi alzavano al cielo l'ultimo trofeo europeo interista. In ogni caso, in un giostra infernale come questa stagione, non c'è troppo tempo per fermarsi a riflettere. C'è una seconda stella da inseguire, una vetta da riconquistare. E la partita che attende Inzaghi è di quelle insidiose, le classiche trappole di fine anno. A San Siro, infatti, arriva il Cagliari di Walter Mazzarri, alla ricerca disperata di punti salvezza. Per analizzare il momento dell'Inter, FCInter1908.it ha intervistato l'ex difensore nerazzurro Massimo Paganin. Ecco le sue parole.