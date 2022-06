Davide Lippi: “Lukaku all’Inter? Sarei contento. Addio big? Non sarà facile”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Davide Lippi , operatore di mercato, ha parlato così del possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku : "Lo vedrei bene, sarei contento di vedere un campione che torna nel nostro campionato. Spero che Juve e Inter possano riportare campioni di questo calibro, come Pogba, Lukaku e Di Maria, oltre alla permanenza in Serie A di Dybala. Per i diritti tv sarebbe importante".

"Non è semplice da dire. Sacrificare qualcuno per esigenze di bilancio non sarà facile. Bastoni vuole rimanere, campioni ce ne sono tanti, da Lautaro a Skriniar, ma non sarà semplice".