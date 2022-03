DAZN blocca la password a chi condivide l’account: la mail della piattaforma

Il canale streaming ha inviato ai suoi utenti una mail nella quale parla di accesso non conforme a termini e condizioni dell'app e chiede di resettare la password

Eva A. Provenzano

DAZN ha inviato una mail particolare ai suoi utenti. "Abbiamo notato un comportamento di accesso all’App DAZN che potrebbe non essere conforme a tali Termini e Condizioni. Per proteggere il tuo account, ti abbiamo pertanto temporaneamente disconnesso da tutti i tuoi dispositivi e dovrai reimpostare la password. Potrai reimpostare la tua password cliccando sul link inviato Oppure accedendo alla sezione “dati personali” all’interno dell’area “Il mio account” del sito DAZN.com. Se hai bisogno di aiuto per reimpostare la tua password, vai a questa pagina per maggiori informazioni".

Peccato poi, che quando si cerca di rientrare nel sito streaming, non è possibile né resettare la password né rientrare con il vecchio account. E non esiste un numero telefonico che assista i clienti in diretta sulla questione. C'è solo una mail alla quale poter scrivere per assistenza: help@dazn.com.

Quella della piattaforma è una mail che si riferisce alla condivisione dell'account con altri utenti per la possibilità di seguire gli eventi sportivi in contemporanea su due dispositivi diversi. Si era parlato della questione a novembre quando era stato rivelato che la piattaforma, dopo aver concesso dal suo esordio sul mercato la possibilità di vedere gli eventi su più dispositivi, sarebbe stata pronta a togliere ai suoi utenti questa possibilità. Tanto che si parla della possibilità di ampliare il proprio abbonamento dalla prossima stagione per vedere lo stesso evento su due o più dispositivi diversi. Pagando di più in sostanza potrebbe esserci la possibilità di vedere in contemporanea le gare. Un'ipotesi tutta da verificare.