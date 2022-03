Frattesi: “Barella nettamente il più forte in Italia. Scamacca? Gli ho detto…”

Le parole del centrocampista del Sassuolo: "Barella? Lui è il top nel ruolo del campionato. Per quanto è bravo potrebbe fare ancora più gol"

Marco Astori

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e obiettivo di mercato dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole sulla stagione corrente: "Sembra bene, anche grazie al mister: ad inizio anno volevo andare via, però ora abbiamo trovato la nostra quadra e sta andando tutto per il verso giusto. Però si presume sempre che le cose vadano meglio".

Hai vinto due volte a San Siro e a Torino: ti aspettavi di vivere queste emozioni?

"Quando fai tre anni di Serie B ti sembra tutto più grande: sei in un campionato dove non puoi confrontarti con squadre del genere, sembra una cosa tanto grande che riusciamo a non farci mettere pressione. Giochiamo con tranquillità".

Il Sassuolo?

"Non ci sono pressioni dei grandi club, puoi sbagliare con più tranquillità. Poi qui è come una grande famiglia, sei coccolato da tutti: da una parte va bene, dall'altra no perché quando esci e ci sono pressioni vere, è difficile. Per iniziare un percorso in Serie A, questa è la società perfetta".

Scamacca?

"Sempre nella stessa direzione, è la verità. Siamo andati alla Lazio insieme, lui è andato alla Roma, poi pure io. Poi dopo il Psv è venuto al Sassuolo e io l'ho raggiunto. Gli ho detto: "Mi raccomando, vai in un top club così ti seguo pure lì". Siamo molto simili, pensiamo le stesse cose, abbiamo lo stesso carattere: siamo molto simili, non ho mai litigato con lui".

Barella?

"Lui è il top nel ruolo del campionato. Per quanto è bravo potrebbe fare ancora più gol: fa un sacco di assist, corre dal primo al novantesimo, ha qualità e quantità. E' nettamente il più forte in Italia in questo momento. Rubargli qualcosa? L'intensità e l'assist: ha un'intensità clamorosa perché corre dal primo al novantesimo, a lui non succede mai di avere i crampi".