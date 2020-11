I numeri condannano de Boer: dopo 4 partite è il peggior allenatore della storia dell’Olanda

Dopo le esperienze negative con Inter, Crystal Palace (ricordate le parole di Mourinho sul suo rendimento in Premier League?) e Atlanta United, continua il periodo piuttosto negativo in panchina per Frank de Boer, ex allenatore nerazzurro. Numeri alla mano, infatti, l’ex Ajax è il peggior commissario tecnico (almeno fin qui) della storia dell’Olanda. Mai, infatti, era successo che un selezionatore degli Oranje non vincesse le prime quattro partite della propria gestione. E invece è accaduto proprio a de Boer che, dopo la sconfitta contro il Messico all’esordio in panchina, ha ottenuto tre pareggi consecutivi contro Bosnia (0-0), Italia (1-1) e Spagna (1-1).