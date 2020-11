Inter, prosegue il recupero di Vecino: “Ecco quando spero di tornare a disposizione di Conte”

“Se tutto va bene come adesso, spero di tornare a giocare nel mese di gennaio“. A rivelarlo è Matias Vecino. Il centrocampista nerazzurro lo scorso 21 luglio è stato sottoposto a un intervento al ginocchio destro per sofferenza meniscale. A distanza di mesi il giocatore lotta per tornare a essere a disposizione di Antonio Conte. “Ho subito un intervento chirurgico presso la clinica Cugat perché è una delle migliori in Europa per i problemi al ginocchio e hanno molta esperienza“, racconta Vecino a El Observador. “Sono arrivato a questa clinica tramite Luis Suárez visto che anche lui è stato operato lì. All’inizio ho fatto un trattamento conservativo per vedere se in questo modo avrei evitato un intervento chirurgico. Dopo due mesi di questo trattamento, sono tornato a disposizione per l’allenatore solo per due partite e ho sentito di nuovo un fastidio“.

Il giocatore racconta i tempi di recupero: “I tempi di una sutura meniscale vanno dai quattro ai cinque mesi, a seconda dell’evoluzione. Nel mio caso, nel secondo mese ho subito una artroscopia di pulizia molto semplice a causa di un’infezione, che è abbastanza normale da quello che mi hanno detto, quindi ha ritardato i miei tempi di recupero di due o tre settimane“. Vecino non ha lasciato nulla al caso nel suo processo di recupero ed è così che ha fatto viaggiare il professor Alejandro Souto in Europa per aiutarlo nella fase finale. “Alejandro è un amico che ho conosciuto al Nacional nel 2012 e da lì ho sempre lavorato con lui personalmente e parallelamente al club o per una situazione specifica come in questo caso. Adesso è venuto ad aiutarmi e ad allenarmi. Se tutto va bene come adesso, spero di essere disponibile a giocare a gennaio“, ha concluso il centrocampista.

(El Observador)