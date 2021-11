De Calò (GdS): “Kessie e Brozovic per anni in discussione, ora i perni di Milan e Inter”

Secondo il giornalista a guidare il gioco delle squadre di Pioli e Inzaghi ci sono due centrocampisti Kessie e Brozovic

Come spiega il giornalista De Calò su La Gazzetta dello Sport "Sono i due perni attorno ai quali girano le giostre di Milan e Inter. Con gli anni si sono presi uno spazio sempre più importante, porzioni di territorio decisive nel gioco di rossoneri e nerazzurri. Non è sempre stato così. Per anni erano in discussione. Buoni giocatori, sì. Con belle potenzialità. Però c’era sempre qualcosa che frenava il decollo. Non trovavano il posto giusto. Ogni tanto litigavano con qualche compagno. Kessie, in eurovisione, stava per mettere le mani addosso all’argentino Biglia, durante un derby nel marzo 2019. Brozovic se l’era presa col buon Icardi, lontano dagli obiettivi e forse persino dalla Wanda".