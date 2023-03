De Canio: “L’Inter ha nel DNA l’Europa. Inzaghi? Rispetto al percorso di Conte…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi De Canio ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. " All’Inter ha fatto bene la qualificazione contro il Porto, anche se la sofferenza finale può esser stato un segnale. I risultati aiutano a ritrovare morale e c’è la possibilità di riscrivere un’altra grande storia in Champions. Come il Milan, anche l’Inter ha nel DNA l’Europa".

“Sono convinto che l’Inter, sia l’anno scorso che quest’anno, avesse la rosa più attrezzata per vincere lo Scudetto. Come in tutte le situazioni si fanno i conti col percorso. L’anno scorso nel finale ebbe dei passaggi a vuoto e il Milan vinse. Al contempo c’è da dire che il cammino nelle Coppe è stato sempre più convincente rispetto al percorso di Conte. Il comportamento è stato altalenante, ma da sportivo ritengo che il primo anno di Inzaghi sia stato positivo. L’altalena di quest’anno è stata più grave e la marcia del Napoli ha danneggiato tutti nella corsa Scudetto, creando nei giocatori qualche passaggio a vuoto dal punto di vista individuale, staccando la spina troppo presto dal campionato”.