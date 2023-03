Inter, tour de force su tre fronti: come cambierà il calendario prima del Benfica

Possibili novità per gli impegni che precederanno il doppio confronto con il Benfica: presto aggiornamenti dalla Lega Serie A

Milan, Napoli e Inter hanno chiesto alla Lega Serie A di anticipare i loro match della ventinovesima giornata, quella in programma sabato santo. Il motivo? Gli impegni dei quarti di Champions League in programma pochi giorni dopo. Lo conferma la Gazzetta dello Sport: "Lecce-Napoli, Salernitana-Inter e Milan-Empoli, dunque, si disputeranno venerdì 7. L'annuncio arriverà martedì quando da via Rosellini dirameranno il programma delle giornate dalla trentesima alla trentaquattresima che terranno conto naturalmente dei quarti di ritorno di Champions e delle altre coppe europee".

Inter, come può cambiare il calendario Serie A — Le gare di Champions League potrebbero ridisegnare completamente il turno di campionato. Spiega la rosea: "Originariamente gli slot per sabato 8 aprile erano 5 (12,30 con Lecce-Napoli e Udinese-Monza; 14,30 Fiorentina-Spezia e Salernitana-Inter; 16,30 Milan-Empoli e Sampdoria-Cremonese; 18,30 Atalanta-Bologna e Torino-Roma; 20,30 Hellas Verona-Sassuolo e Lazio-Juventus), mentre spostando 3 incontri al venerdì, gli slot diversi potrebbero addirittura diventare 8 giocando Lecce-Napoli alle ore 17 (solo Dazn), Salernitana-Inter alle 19 (solo Dazn) e Milan-Empoli alle 21 (Dazn e Sky). E' questa l'ipotesi sulla quale stanno lavorando in via Rosellini".

Possibili novità anche per il turno che precederà il ritorno di Champions League. "Napoli-Monza e Bologna-Milan saranno giocate probabilmente sabato 15 (difficile venerdì 14) visto che rossoneri e azzurri si affronteranno nell'andata dei quarti mercoledì 12 e nel ritorno martedì 18 a San Paolo. Anche l'Inter però chiederà l'anticipo a sabato 15 del match casalingo contro il Monza".

L'Inter, più di Milan e Napoli, sarà chiamata al tour de force nei prossimi giorni. "Il Napoli e il Milan sono fuori dalla Coppa Italia e non hanno problemi (anzi...) ad anticipare il loro impegno in Serie A a venerdì 7. Per l'Inter invece sarà un tour de force visto che martedì 4 aprile i nerazzurri giocheranno la semifinale d'andata di Coppa Italia a Torino (ore 21). Poi venerdì 7 andranno a Salerno (partenza il giorno prima) e poi martedì 11 a Lisbona (partenza il giorno prima). Tre trasferte di fila con poca possibilità di riposare", si legge.