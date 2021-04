De Carolis (Corsera): “La potenza dell’attacco dell’Inter fa paura. Col Bologna…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il giornalista del Corriere della Sera, Guido De Carolis, ha parlato di Bologna-Inter

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il giornalista del Corriere della Sera, Guido DeCarolis, ha parlato di Bologna-Inter in programma domani sera. "L'Inter è una squadra forte, è reduce da otto vittorie consecutive e per il Bologna non sarà per niente semplice affrontarla".