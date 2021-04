Bologna-Inter, i convocati di Mihajlovic: Medel non ce la fa. Out anche Mbaye

La lista dei convocati dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di campionato contro l'Inter di Conte

Sono 21 i convocati in casa Bologna per la sfida di domani allo stadio Dall'Ara contro l'Inter, in programma alle ore 20:45. Non saranno della partita i tre ex nerazzurri Palacio, Medel e Mbaye, oltre a Skorupski, Hickey e Santander. Ecco la rosa a disposizione di Sinisa Mihajilovic: