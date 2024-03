De Fanti: “Inter, due profili nel settore giovanile pronti a esplodere”

Panoramica sui giovani di domani targata Roberto De Fanti a TuttoMercatoWeb.com. L'agente, nel dettaglio, ha parlato anche di due giovani di proprietà dell'Inter pronti a mettersi in mostra. Si legge infatti:

De Fanti, tra i profili da attenzionare per il futuro c’è Castegnaro dell’Inter.

“Un titolare fisso in Under 18, un terzino sinistro basso dotato di fisico e tutto mancino: uno contro uno, cross ed inserimento sono i suoi punti forti. Inoltre ha uno spirito da vero guerriero, uno che non si tira mai indietro”.