De Grandis: “Brozovic in panchina per Inter-Juventus? Ho grande stima di lui, ma…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato le possibili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Juventus e non solo:

"Le scelte di Inzaghi per la Juventus? In difesa sono quasi obbligate, Darmian potrebbe giocare anche sulla sinistra. Brozovic? Nonostante abbia grande stima di lui, ci sta che in questo momento faccia un po' di anticamera. Rinascimento del nostro calcio? E' una stagione positiva, non credo che i nostri problemi siano risolti ma quest'anno stiamo andando bene. Il Napoli, per esempio, ha fin qui fatto qualcosa di straordinario".