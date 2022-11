De Grandis: “De Vrij nell’occhio del ciclone quando sbaglia ma Skriniar con l’Atalanta…”

"L'Inter ha preso tanti gol negli scontri diretti e quasi tutti sono stati fatti fuori casa, non è un problema casa o trasferta. L'Inter ha preso sempre gol contro le big. De Vrij? Lui è nell'occhio del ciclone, quando fa un errore viene messo fortemente in evidenza, contro l'Atalanta ho visto fare almeno tre errori a Skriniar sui calcio di angolo e poi non hanno segnato".