È tempo di rinnovi all’Inter, GdS: “A chi toccherà dopo la firma di Skriniar”

Rinnovi in agenda in casa Inter in questa sosta per i Mondiali. Alla ripresa del campionato la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Napoli, ma prima i dirigenti sono concentrati sui prolungamenti di contratto.

Ecco quanto evidenziato da Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport: “L’Inter spera di incassare il famoso autografo di Skriniar, talmente annunciato che sarebbe sorprendente se non arrivasse. Poi toccherà a De Vrij che di sicuro valuterà qualche proposta inglese”. Prima dunque la firma di Skriniar, in scadenza al 30 giugno 2023; poi la priorità diventerà il prolungamento di contratto di de Vrij, anche lui in scadenza a fine stagione.