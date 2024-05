In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis torna sul ko dell'Inter contro il Sassuolo dell'ultimo turno di campionato: “L’Inter fa una brutta figura. Non parlo di biscotto attenzione, io parlo di serietà. Puoi far giocare chi ha giocato meno, ma quando vai sotto hai il dovere di mettere i titolari poi, non chi non ha mai giocato prima. Per la serietà, si doveva fare altro. È un brutto episodio quello di Sassuolo. C’è un regolamento scritto, ma anche una morale: sono convinto che le squadre che lottano col Sassuolo siano indispettite per quanto avvenuto. Ci vuole serietà anche nelle ultime giornate. Sono convinto al 100% non ci sia nulla di combinato, però si incide tanto nella lotta salvezza con queste scelte”.