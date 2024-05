Contro l’Inter vale tutto: l’ultima critica ai nerazzurri supera i limiti della follia

Come se non fosse legittimo da parte di un allenatore, a risultato acquisito, provare a dare spazio a chi si è sempre impegnato durante la stagione, pur avendo pochi minuti a disposizione. Come se non fosse altrettanto legittimo da parte di chi ha trascinato l'Inter fino a questo momento provare a tirare il fiato. A poche settimane, per giunta, da probanti impegni con le rispettive nazionali. Senza intaccare minimamente la voglia di portare a casa un risultato positivo, tenendo conto dell'unica premura che bisognava avere: il rispetto verso le migliaia di tifosi come sempre presenti in ogni trasferta.

Poi nel calcio, insieme a tante altre variabili, conta anche quella delle motivazioni. E' stato, è e sarà sempre così. Per questo, proprio dando spazio a chi in questo finale di stagione ha voglia di mettersi in mostra, è da trovare il tentativo più concreto di onorare al meglio gli ultimi test di questa Serie A. Altrimenti dovremmo puntare il dito anche contro chi a metà stagione, magari tra due partite di coppa, si presenta in campionato rinunciando a mezza squadra titolare o addirittura di più. Perché i punti pesano tutti allo stesso modo, sempre. Se il Sassuolo, ad esempio, riuscirà a salvarsi, sarà anche per quelli conquistati all'andata contro l'Inter. In quel momento il contesto generale era completamente differente.

