All'inaugurazione di 'Race for the Cure', l'evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è espresso così, come riportato da TAG24: “Oggi siamo qui per la salute, che vuol dire soprattutto prevenzione. A me non risulta che i club di Serie A abbiano sfiduciato Casini perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. Lorenzo Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi venti anni.