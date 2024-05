"Bisogna eliminare i ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l'indebitamento. Fanno lievitare i costi dei calciatori. Si può allungare la legge sulla durata dei contratti, di almeno otto anni, così che dopo i primi due non ci sia un agente che vada da altre società per far salire l'ingaggio previsto inizialmente. Non bisogna dare la possibilità ai club, poi, di essere procuratori dei calciatori. Il problema si risolverebbe, perché non ci sarebbero situazioni illegali, di cui sentiamo parlare all'estero senza prove concrete. Mi spiace sottolineare che i politici in generale credono che il Governo non debba interessarsi in termini economici del calcio, o meglio che non possa creare le condizioni che possano eliminare i miliardi di debiti che vengono accumulati ogni anno. Non chiediamo soldi, ma modifiche legislative che permettano al nostro settore di recuperare energie finanziarie"