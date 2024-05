Dopo otto anni, l'Inter non è più di Suning, è Oaktree il nuovo proprietario del club nerazzurro. Intervenuto sul canale Twitch di FcInter1908.it, Franco Vanni ha parlato di quelle che saranno le prime mosse del colosso californiano. "L'Inter sarà molto simile ad adesso, cambierà in maniera consistente il CdA che sarà molto italiano. Marotta sarà una figura di primo piano e pienamente in controllo per quanto riguarda il mercato. C'è totale fiducia nella dirigenza italiana, immagino che Oaktree sarò rispettosa delle scelte della dirigenza. I rinnovi cercheranno di farli in fretta perché nessuno vuole perdere giocatori a zero, quello è patrimonio. Sul mercato sono fortunati ad avere un management abituato a fare un mercato in equilibrio da anni, cosa che invece non succedeva ai proprietari stranieri che compravano le squadre da Moratti, Berlusconi. L'unico dubbio vero è quale figura sarà scelta come presidente".