De Paola: “Di Bello tra i più scarsi. Ha sbagliato anche Rocchi perché…”

Paolo De Paola, noto giornalista, ha parlato di quanto accaduto in materia di arbitri negli ultimi giorni in Serie A. In particolar modo, focus sulla direzione di Di Bello in Lazio-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Ne abbiamo viste di cotte e di crude su Di Bello. Ma lui ha peccato di buon senso, non puoi far finire la Lazio in otto uomini. Le ultime due espulsioni le potevi evitare, non ci sarebbe stato questo caos. Sugli altri due episodi non vedo errori. Sull' espulsione sbaglia Pellegrini, sul primo episodio non c'è certezza di rigore.