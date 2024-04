Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Paolo De Paola ha commentato la complicata stagione vissuta dal Napoli. “Il Napoli è tornato vivo e vivace, ha messo sotto la Roma per lunghi tratti. Poi le distrazioni in difesa tornano ad essere letali, ormai sono la caratteristica di questa squadra. Ci sono dei cali di concentrazioni preoccupanti".

"Allenatore? Ci sono tante voci e poca concretezza, i piani di De Laurentiis dovranno essere ben chiari dopo il flop totale di quest’anno. L’Inter, per esempio, ha vinto lo Scudetto e già programmato la prossima stagione: in casa Napoli si brancola al buio. Conte e Pioli sono due personaggi diversi. Il primo è un manager che fa tutto da solo, che non cerca alleati nello spogliatoio".