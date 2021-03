De Paul: “Lavoro ogni giorno per divertirmi con Lautaro e Messi nell’Argentina”

Le dichiarazioni del centrocampista argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul sull'Argentina di Lautaro Martinez e Lionel Messi

Alessandro De Felice

Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell'Udinese, ha commentato a caldo il pari contro il Genoa a Marassi ai microfoni di DAZN: "Alla fine potevamo buttare via tutto. Gli ultimi minuti dovevamo stare più attenti. Continuiamo a fare risultati positivi: quest'anno non è facile raggiungere 40 punti. Siamo più vicini. Esultanza di rabbia? Sì, perché quando andiamo sotto diventa difficile. In Serie A le squadre sono fortissime tatticamente e se ti fanno un gol poi si chiudono e diventa dura. È arrivato il gol ma sono più contento quando faccio l'assist".

Solo Lautaro Martinez e Messi hanno partecipato a più gol di De Paul tra gli argentini che militano in Europa: "Loro sono fortissimi. Lavoro tutti i giorni per stare e divertirmi con loro in nazionale. Abbiamo una bella squadra e tante partite da giocare. Arrivare alla Coppa America e alle qualificazioni ai Mondiali al 100% è la cosa migliore. Se loro stanno bene, noi con loro ci possiamo divertire".

De Paul con Molina, Musso e Pereyra forma 'I Fantastici 4': "Non mi piace perché siamo una squadra di 26 che lottano ogni giorno. Per Molina non è facile, è al suo primo anno, ma sta facendo bene. Lo abbiamo accolto subito. Sappiamo la qualità che ha Juan (Musso) in porta, mentre il Tucu (Pereyra, ndr) ha una carriera che parla da sola: ha vinto scudetti, giocato la finale di Champions. Per noi è un uomo in più".