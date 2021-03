Serie A, a Pandev risponde De Paul su rigore: Genoa-Udinese finisce 1 a 1

Finito in parità il match del sabato sera tra il club rossoblù e quello friulano. L'ex nerazzurro in gol dopo otto minuti

Nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A è arrivato un pareggio tra Genoa e Udinese. Era stato l'ex Inter Pandev a portare in vantaggio i rossoblù all'ottavo del primo tempo con un tiro di sinistro. Il gol è stato rivisto al VAR ed assegnato alla squadra di Ballardini. Giallo per l'ex nerazzurro per l'esultanza troppo eccessiva.