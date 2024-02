Domani dovremo avere rispetto ma anche un po' di spocchia e spavalderia. Non siamo gli ultimi arrivati, se porti troppo rispetto hai paura e se hai paura poi perdi. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo domani perché sono forti. Sapere che ciò che accadrà è da persone maturi, accettarlo significa perdere. Dobbiamo convincerci di poter vincere perché è vero. In un campionato intero sono più forti ma nella partita singola si possono battere. Siamo concentrati su domani, non sul Feyenoord. Giocheremo con la squadra che io penso sia migliore per l'Inter. Non faremo rotazione in base alla gara successiva".