A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Daniele De Rossi ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso: "Sensazioni? emozionante, come lo era anche l'esordio, è tutto una bella esplosione di emozioni. Sono tanto concentrato su quello che devo fare, tempo libero per pensare all'atmosfera non ce l'ho, sono sereno. Cambio in difesa? Llorente era uscito prima col Cagliari per un problemino. Ho grandissima fiducia in Huijsen , è molto giovane ma sembra un giocatore esperto, contento che giuocherà lui".