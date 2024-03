Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Daniele De Rossi: “Decisamente non è più una sorpresa. Stavo analizzando i risultati di questi 50 giorni sotto la gestione De Rossi, l’unica sconfitta è arrivata contro la schiacciasassi Inter che sta dominando il campionato. È impressionante il ruolino di marcia di questa squadra che ha letteralmente cambiato pelle. La Roma era Dybala dipendente, sta facendo impressione la capacità di essere sempre disponibile, ma penso a tutto il collettivo della Roma. È vero che il Brighton non sia il Liverpool o il City, ma è anche vero che sta ottenendo risultati importanti. Eppure la Roma ha dominato in lungo e in largo”.