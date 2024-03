Julio Cesar: “Inter, che status: la squadra di Inzaghi esempio perfetto di…”

Grandi elogi di Julio Cesar per l’Inter di Simone Inzaghi. Per l’ex portiere del Triplete nerazzurro, la doppietta scudetto e Champions è possibile. Lo ha detto alla Gazzetta dello Sport. «Forte e agguerrita. Ho sempre pensato che nel calcio la cosa più bella, importante, quasi magica, sia la fiducia. Fiducia in se stessi e nei compagni. Sentirsi forti tutti insieme e, grazie a questo, esserlo poi in campo. Questa Inter è l’esempio perfetto di cosa significhi ‘fiducia’. Lo vedi nel modo in cui giocano, si cercano, credono in quello che fanno vincono. Hanno raggiunto uno status che permette di puntare a qualsiasi obiettivo: per lo scudetto il più è fatto e pure la Champions è possibile».