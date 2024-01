De Siervo: “Supercoppa a 4? Bilancio ottimo, battuta la finale dell’anno scorso”

Lo afferma l'ad della Lega A, Luigi De Siervo, che intervenendo a 'In campo con Pardo' su Radio 24 sostiene anche che la serie A "per crescere deve concentrare i propri sforzi in un'ottica internazionale. Dobbiamo essere sempre più presenti sui mercati ad alto potenziale. Oggi è l'Arabia Saudita, in passato è stata la Cina e prima ancora gli Stati Uniti". Giocare partite ufficiali all'estero è oramai una prassi consolidata per tutte le grandi leghe, non soltanto calcistiche, lo fanno anche la NFL e l'NBA senza nessuna polemica", aggiunge De Siervo.