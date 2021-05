Inter, De Vrij: “Lo scudetto non un sollievo, ma una liberazione. Finalmente…”

Il difensore nerazzurro al settimo cielo per la vittoria del campionato

Sono passati diversi giorni, ma l'euforia per la vittoria dello scudetto non è scemata nei giocatori dell'Inter. Intervistato da nu.nl, Stefan De Vrij è al settimo cielo per una stagione straordinaria culminata con lo scudetto.

"Finalmente ho vinto un titolo. Non è stato un sollievo, ma una liberazione. Mi ha fatto bene, anche se non mi sento molto diverso ora con un campionato in tasca. A causa della mia esperienza, il mio ruolo è leggermente diverso con l'Olanda, ma io non mi comporterò diversamente. Penso che sia più importante essere un gruppo affiatato".