De Ligt: “Con De Vrij all’Europeo? Io e lui ci completiamo. Fuori dal campo…”

Le parole del difensore olandese della Juventus a proposito del suo connazionale campione d'Italia con l'Inter

Nel corso di una intervista concessa ai microfoni di ESPN, Matthijs de Ligt ha parlato della stagione vissuta alla Juventus: "È stata difficile fisicamente e mentalmente, con alti e bassi. Sono stato fuori per tre mesi, per poi tornare e prendere il Covid. Se tre settimane fa mi avessero detto che avremmo vinto la coppa e conquistata la qualificazione in Champions League, sarei stato contento".