De Ceglie: “Conte è il miglior allenatore mai conosciuto. Ancora oggi…”

Nel corso di una lunga intervista concessa alla testata sofoot.com, Paolo De Ceglie, ex laterale della Juventus campione d’Italia nel 2012 sotto la guida di Antonio Conte, ha raccontato il suo rapporto con l’attuale allenatore dell’Inter, definito il miglior tecnico mai conosciuto:

“La stagione migliore della mia carriera e penso di non sbagliarmi quando dico che è lo stesso per tutti i componenti di quella rosa. La vittoria più importante della Juve negli ultimi anni. Poi sono stato ceduto in prestito e non è stato facile, ma gli infortuni mi hanno penalizzato e non ho avuto scelta. Con Conte il rapporto è buono, è uno dei migliori allenatori ancora oggi e il migliore che abbia conosciuto“.

(Fonte: sofoot.com)