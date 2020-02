Svelata una decisione cruciale di Conte: “Marotta ha dato l’ok, ma c’è chi è rimasto sorpreso”

Vietato parlare di mercato e rinnovi di contratto prima dell’ultima partita di campionato contro l’Atalanta il 24 maggio. Questa la cruciale decisione presa da Antonio Conte fin da inizio stagione e appoggiata dall’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che si fida ciecamente del condottiero che lo ha aiutato a costruire il grande ciclo di vittorie alla Juventus.

Una decisione che ha stupito anche il procuratore di Lautaro Martinez, che nelle scorse settimane aveva provato a imbastire con la società una trattativa per il prolungamento di contratto dell’attaccante nerazzurro, anche alla luce dell’interesse del Barcellona. Scrive Tuttosport:

RINNOVI A MAGGIO – “Vietato parlare di rinnovi contrattuali. Tra i comandamenti di Antonio Conte, oltre alla consegna del silenzio ai giocatori nei confronti dei giornalisti, c’è un sostanzioso capitolo dedicato ai procuratori. Prolungamenti e adeguamenti verranno discussi dopo la partita con l’Atalanta in data 24 maggio. Decisione presa già a inizio stagione e ribadita nel mese di gennaio quando qualcuno in squadra si è fatto distrarre da quanto accadeva intorno alla sua figura (…). L’amministratore delegato e l’allenatore non trascurano nulla nella ricerca della vittoria ben sapendo che le squadre che riescono ad aprire un ciclo devono germogliare all’interno di spogliatoi dove sono scolpite nel marmo regole di convivenza comune che non ammettono eccezioni“.

SORPRESO – “Lo sa bene pure il procuratore di Lautaro Martinez, stupito della rigidità trovata da parte dell’Inter quando ha provato a parlare di prolungamento di contratto. Il club aveva già adeguato lo stipendio all’argentino e non ha voluto muovere nulla anche per non creare figli e figliastri (…)“.

(Fonte: Tuttosport)