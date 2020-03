Inter, la decisione di Mertens cambia i piani: in tre verso l’addio, l’attacco del futuro…

Il futuro di Dries Mertens è destinato ad essere ancora a tinte azzurre. Il belga è sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Napoli. Un accordo che è a un passo dopo l’incontro con il presidente De Laurentiis. Una scelta che, come riporta Calciomercato.com, cambia le strategie dell’Inter.

Il club nerazzurro è molto interessato a Mertens e lo ha inserito nella lista degli acquisti, soprattutto in vista della rivoluzione in attacco della prossima stagione con Sanchez che tornerà allo United, Esposito che andrà in prestito e Lautaro obiettivo principale del Barcellona. Il belga, insieme a Giroud rappresentava un’opportunità sul mercato da cogliere al volo. Il rinnovo col Napoli scombina, dunque, i piani di Marotta e Ausilio, che ora dovranno cambiare strategia in vista della prossima stagione.