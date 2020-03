Mercato, il Napoli ci prova: De Laurentiis incontra Mertens per il rinnovo di contratto

Il Napoli non si dà per vinto e farà di tutto per non perdere Dries Mertens a parametro zero. L’Inter è in prima fila per prenderlo nel caso in cui si dovesse svincolare in estate, ma il club partenopeo è pronto ad offrire il rinnovo al centravanti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, oggi il presidente del club Aurelio De Laurentiis ha incontrato il belga per cercare di trovare un’intesa per un eventuale prolungamento. Non è dunque da escludere una fumata bianca, fino a qualche giorno fa del tutto inaspettata.