De Grandis: “Inter, l’Atalanta ha i difensori che possono limitare Lukaku. Il Milan…”

Il giornalista ha detto la sua sulla vittoria dei rossoneri e su quella della Juve e si è riferito alla gara dei nerazzurri contro la formazione di Gasperini

«Il Milan era in difficoltà per le assenze, ma ha messo pressione sull'Inter che contro l'Atalanta non può sbagliare. I rossoneri hanno fatto sì che domani i nerazzurri debbano mettersi sui pedali. Questa è una delle ultime salite per loro. Ma deve superare l'Atalanta con la forza dei muscoli». A Skysport, Stefano De Grandis, ha parlato così della vittoria del Milan contro il Verona.

Ne ha parlato soprattutto in chiave interista. Perché la squadra di Conte giocherà domani contro la formazione di Gasperini. A proposito della sfida contro i bergamaschi, il giornalista ha aggiunto: «L'Atalanta è una squadra fisica. La settimana scorsa abbiamo titolato sulla forza di Lukaku che spesso supera le difese avversarie con la sua forza. La fisicità dei difensori dell'Atalanta, immagino che Romero andrà su Lukaku, ma anche Toloi è uno fisico, possano in qualche modo limitare lo strapotere di Romelu».

«Il messaggio del Milan è 'io ci sono ancora'. E questo è importante. Perché se l'Inter andava a giocare con l'Atalanta con dei passaggi a vuoto da parte della formazione di Pioli o della Juve, avrebbe potuto avere un atteggiamento diverso rispetto alla partita del Meazza», ha continuato. «Morata ha detto che la Juve non molla. La squadra bianconera deve recuperare una partita, ha qualche difficoltà con le assenze, ma è comunque arrivata una vittoria con un gol di Rabiot che non fa certe cose spesso. Morata è insieme a Lukaku l'attaccante che fa più assist in Italia. Ma spesso viene ricercato in maniera ossessiva l'assist per Ronaldo. Invece ieri lui e Chiesa erano più liberi di muoversi», ha concluso sulla lotta scudetto.