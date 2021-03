Atalanta, Gasperini: “Inter meritatamente prima. Noi sempre bene contro di loro”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha presentato così il match

"Inter? Sono meritatamente primi in classifica. A San Siro contro di loro non siamo riusciti a vincere? Se c’è una legge dei grandi numeri prima o poi arriverà la volta buona. Ma domani il match ci può dire molto sulle nostre condizioni. Incontriamo una squadra meritatamente prima in classifica, hanno cambiato marcia nelle ultime settimane. È sicuramente la candidata per vincere il campionato, ma ci sono 13 giornate".