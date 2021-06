Del Piero sull’Italia: “Barella sarà uno dei top player dell’Europeo. Sensi…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Del Piero ha parlato anche di Barella

"Da mi chi aspetto qualcosa in più dall'Italia? Non è una sorpresa ma mi aspetto che questo possa essere l'Europeo del nostro centrocampo, che ritengo eccellente come quantità e qualità, augurandoci che Sensi e Verratti possano recuperare al massimo. Credo che Barella sarà uno dei top player del torneo. Per quanto riguarda i giovani, sono molto curioso di vedere Raspadori, che ha ottimi numeri".