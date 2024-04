Alessandro Del Piero ha rilasciato un’intervista a un gruppo selezionato della stampa italiana in occasione della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid. TuttoSport riporta alcune parole dell'ex capitano della Juventus: "E’ un momento particolare per la Juventus. Lungi da me mettermi in mezzo, io ho parlato spesso di Massimiliano Allegri, penso che le cose siano visibili, a seconda di come uno voglia vederle, si puoi dire che ha fatto tutto ciò che si poteva fare o che poteva fare di più, o entrambe le cose. Per la Juventus è un momento particolare e lo continua ad essere da tanti anni: ha avuto a che fare con diverse sfide dentro e fuori dal campo e bisogna riuscire a metterle a posto piano piano, una dopo l’altra. Lo si sta facendo però è un percorso lungo e ovviamente alle volte non è semplice".