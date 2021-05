Del Piero: “Secondo rigore Juventus? Perisic fermo, la gamba di Cuadrado…”

Le parole dell'ex capitano bianconero negli studi di Sky Sport a proposito dell'episodio che ha deciso il derby d'Italia

Ospite di Sky Sport, Alessandro Del Piero si è espresso così a proposito del calcio di rigore assegnato da Calvarese alla Juventus per presunto fallo di Perisic su Cuadrado: "Penso che gli arbitri ogni tanto debbano spiegare certe cose. In questo episodio il VAR non può intervenire perché non può valutare l'entità, ma vedendolo al replay Perisic non fa nulla e sembra proprio che la gamba di Cuadrado entri dentro le sue. Io vengo anche da un calcio nel quale nessuno dei tre episodi sarebbe stato da rigore".